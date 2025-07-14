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Ekonomi

New York Borsası Yükseldi

14.07.2025 23:55
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Trump'ın tarife tehditlerine rağmen borsa yükselişle kapandı. Nasdaq rekor kırdı.

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife tehditlerine rağmen haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,2 artarak 44.459,65 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla 6.268,56 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 kazançla 20.640,33 puana çıktı. Nasdaq endeksi kapanış rekorunu tazeledi.

ABD'nin tarife tehditlerinin ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceğine yönelik endişelerin artmasına rağmen, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Trump, hafta sonu paylaştığı tarife mektuplarında, Avrupa Birliği (AB) ile Meksika'dan 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Analistler, AB ve Meksika'dan gelebilecek olası misillemelerin tarifelerde yeniden karşılıklı restleşmelere yol açabileceği endişesinin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Öte yandan Trump, daha önce birçok kez faiz indirimi için baskı yaptığı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın istifasının "harika bir şey" olacağını söyledi.

Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Trump, ABD'nin "dost ve düşmanları tarafından on yıllardır askeri ve ticari olarak kazıklandığını" ileri sürerken, bunun trilyonlarca dolara mal olduğunu ve sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Trump, diğer ülkelerin, "Uzun yıllar boyunca bedava yolculuk için teşekkür ederiz ancak artık Amerika için doğru olanı yapmanız gerektiğini biliyoruz." demesi gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Trump, Rusya'dan memnun olmadığını ifade ederek, eğer 50 gün içinde bir anlaşma yapılmazsa çok ciddi gümrük vergileri uygulayacaklarını bildirdi. Trump, Rusya'yı ikincil yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Trump, gönderdiği tarife mektuplarının da bir "ticaret anlaşması" olduğunu dile getirerek, AB de dahil ticaret ortaklarıyla müzakerelere açık olduğunun sinyalini verdi.

Her zaman konuşmaya açık olduklarını söyleyen Trump, "Avrupa da dahil olmak üzere konuşmaya açığız. Hatta buraya geliyorlar. Konuşmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, tarifelerin etkisinin ne olacağını bilmediklerini vurgulayarak, faiz oranlarını düşürmek için yakın zamanda bir ihtiyaç görmediğini dile getirdi.

ABD'de yarın haziran ayı tüketici enflasyonu verileri ve bazı büyük bankaların açıklayacağı ikinci çeyrek bilançoları takip edilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

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