New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, beklenenden iyi gelen perakende satış verilerinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,35 artarak 36.212,28 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artışla 4.694,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 yükselişle 15.883,8 puana çıktı.

Endeksler, ABD'de Walmart ve Home Depot gibi perakende zincirlerinin beklenenden iyi gelen bilançoları ve perakende satışların 7 ayın en yüksek artışını göstermesi sonrası pozitif bir seyir izledi.

ABD'de perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak mart ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti. Analistler, perakende satışlara ilişkin son verinin, ülkede yüksek seyreden enflasyona rağmen arz sıkıntıları nedeniyle Amerikalı tüketicilerin tatil sezonu alışverişine erken başladığını gösterdiğini belirtti.

Ülkenin büyük perakende zincirlerinden Walmart ve Home Depot'nun yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri kazançlar da piyasa beklentilerini geride bıraktı. Walmart üçüncü çeyrekte gelirinin yüzde 4,3 arttığını duyururken, Home Depot satışlarının aynı dönemde yüzde 9,8 arttığını açıkladı.

Öte yandan, ABD'de sanayi üretimi de ekimde aylık bazda yüzde 1,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.