New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1 artarak 34.927,25 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 kazançla 4.571,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artışla 15.119,1 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin devam eden endişeler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın uzun süredir devam eden enflasyonun "geçici" olacağına yönelik sözle yönlendirmesinden vazgeçmesi ve ABD'de beklentilerin oldukça altında gelen istihdam verisinin ardından geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında yukarı yönlü bir seyir izledi.

Analistler, yeni haftada ABD'de başta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olmak üzere yoğun veri gündemi ile Omicron varyantına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını belirtti.