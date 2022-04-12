New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle açıldı

12.04.2022 16:50
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon verisine rağmen güne yükselişle başladı.

New York borsası, ABD'de 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon verisine rağmen güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artarak 34.410,12 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,65 artışla 4.441,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 kazançla 13.577,55 puana yükseldi.

Para politikasının azalan destekleyici duruşu ve artan resesyon riskleriyle tahvil piyasalarındaki satış baskısı sonucu dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği umuduyla bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi. Bu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Analistler, ABD'de çekirdek enflasyonun beklenenden az yükseliş göstermesinin ve enflasyonun martta zirve yapmış olabileceğine dair umutların piyasalardaki pozitif seyri desteklediğini belirtti.

Yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,72 seviyelerine geriledi.

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Kaynak: AA

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