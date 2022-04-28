New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası yükselişle açıldı

28.04.2022 17:33
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte gösterdiği "sürpriz" daralmaya karşın güne yükselişle başladı.

New York borsası, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte gösterdiği "sürpriz" daralmaya karşın güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,63 artarak 33.512,69 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,37 artışla 4.241,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,93 kazançla 12.730,40 puana çıktı.

ABD ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme kaydetmesine karşın şirketlerin güçlü gelen bilançolarının etkisiyle endeksler, açılışta pozitif bir seyir izledi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 azaldı.

Şirketlerin açıklanmaya devam eden bilançoları piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın hisseleri, dün açıklanan bilançosunun ardından bugün yüzde 13'ün üzerinde değer kazandı.

Twitter, Mastercard ve McDonald's'ın da beklentilerden iyi gelen finansal sonuçları piyasalarda olumlu karşılandı.

Analistler, Amazon ve Apple'ın da borsa kapanışının ardından gelecek bilançolarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini bildirdi.

YORUMLAR
500
New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Müjde Ar'dan, Gezi Davası kararına tepki gösteren Abdullah Gül'e destek: Ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik
17:36 CHP'den İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili ilk açıklama: Soylu, yine baltayı taşa vurdu, maaşını ILO'dan alıyor
17:35 Altay kongresi olaylı başladı, yumruklar havada uçuştu!
17:31 Ümit Özdağ, Meral Akşener'e seslendi: İttifaktan ayrılıp bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı destekleyin
17:21 Evlenme teklifini reddeden kadını silahla rehin aldı! Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi
17:11 Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Dündar'ın hediye ettiği formayı görünce espriler havada uçuştu
17:02 Market poşetleriyle işinden çıkıp evine giden kadın hayatını kaybetti
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız
16:53 Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı
16:34 Var Mısın Yok Musun'dan 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz'ın 13 yıllık değişimi gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 17:46:16. #1.13#
SON DAKİKA: New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement