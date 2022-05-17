New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle açıldı

17.05.2022 17:08
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,36 artarak 32.662,90 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,58 artışla 4.071,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,02 kazançla 11.898,92 puana çıktı.

Artan enflasyon ve büyüme odaklı endişelere rağmen endeksler, yeni günün açılışında pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 1,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Ülkede perakende satışlar da nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak yüksek enflasyona rağmen artış göstermeye devam etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamaların piyasaların odağında olacağını belirtti.

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New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika


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