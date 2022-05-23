New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle açıldı

23.05.2022 16:47
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,43 artarak 31.395,89 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 artışla 3.919,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kazançla 11.396,28 puana çıktı.

Enflasyon ve büyüme odaklı endişelerle geçen hafta satış baskısının derinleştiği ABD piyasalarında, yeni haftanın açılışında toparlanma görüldü.

Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ait tutanakların takip edileceğini belirtti.

ABD'de birinci çeyrek büyüme ile Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere makroekonomik veri akışının da piyasaların odağında olacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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