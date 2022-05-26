New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle açıldı

26.05.2022 16:53
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı.

New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artarak 32.248,17 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 3.984,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 kazançla 11.409,84 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarının sürpriz içermemesi sonucu günü yükselişle tamamlayan endeksler, perakende sektöründen gelen güçlü finansal sonuçların etkisiyle bugün açılışta da pozitif bir seyir izledi.

Fed'in mayıs ayı toplantı tutanakları, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımını uygun bulduğunu ortaya koymuştu.

ABD'de perakende zincirlerinin ilk çeyrek bilançoları açıklanmaya devam ederken, Macy's'in satış ve karının beklentileri aşmasıyla şirketin hisseleri yüzde 14'e yakın değer kazandı.

ABD'li mağaza zincirleri Dolar Tree ve Dollar General'ın da beklentileri aşan bilançoları sonrası hisseleri sırasıyla yüzde 18 ve yaklaşık yüzde 16 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı. Beklenenden fazla küçülme gösteren ABD ekonomisine ilişkin öncü veri, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 daraldığı yönündeydi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 21 Mayıs ile biten haftada 210 bine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika


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