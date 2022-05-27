New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,30 artarak 32.735,09 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 artışla 4.077,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,10 kazançla 11.869,69 puana çıktı.

Enflasyon ve büyüme odaklı kaygılara rağmen sektör bazlı hareketlilikle dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, enflasyonun biraz yavaşladığına işaret eden verilerin etkisiyle bugün açılışta pozitif seyrini sürdürdü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede kişisel gelirler nisanda yüzde 0,4 artarak beklentilerin gerisinde kalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,9 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

Kişisel tüketim harcamalarındaki yükseliş, artan fiyatlara rağmen tüketimin güçlü kaldığını ve tüketici harcamalarının ekonomik büyümeyi destekleyebileceğini gösterdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,9 arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yaşanan aylık ve yıllık artışlar piyasa beklentileri ile paralel bir seyir izlerken, yıllık artışın 4 ayın en düşük seviyesine gerilemesi fiyat artışlarının yavaşlayabileceğine dair bir işaret olarak yorumlandı.