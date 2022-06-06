Geçen hafta açıklanan istihdam verileri, ABD ekonomisinde çarkların hızla dönmeye devam ettiğine işaret ederek resesyon endişelerini yatıştırmasına rağmen ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) 50 baz puanlık faiz adımlarını yıl sonuna kadar sürdürebileceği tahminlerini artırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika

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