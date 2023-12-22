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New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,24 artışla 37.493,84 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,49 artarak 4.770,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 artışla 15.036,24 puana yükseldi. ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon göstergelerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentileri güçlendirmesinin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Analistler, Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın enflasyondaki düşüş eğilimine işaret ettiğini ve bankanın gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki beklentileri kuvvetlendirdiğini belirtti.

New York Borsası Yükselişle Başladı
22.12.2023 - 18:26,
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New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,24 artışla 37.493,84 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 artarak 4.770,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 artışla 15.036,24 puana yükseldi.

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon göstergelerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentileri güçlendirmesinin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları kasımda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,2'lik artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Ayrıca endeks, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en küçük artışını kaydetti.

Analistler, Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın enflasyondaki düşüş eğilimine işaret ettiğini ve bankanın gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki beklentileri kuvvetlendirdiğini belirtti.

Ülkede dayanıklı mal siparişleri ise kasımda aylık bazda yüzde 5,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Kurumsal tarafta ise ABD'li spor giyim üreticisi Nike'ın hisseleri, şirketin satış görünümünü düşürmesi ve maliyetleri ile istihdamı azaltma planlarını açıklaması sonrası yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA
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