New York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York borsası, Dow, S&P 500 ve Nasdaq ile haftaya yükselişle başladı; Fed'in faiz indirimleri etkili.

23.09.2024 17:17
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New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artarak 42.093,88 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 5.711,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artarak 17.996,40 puana tırmandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması risk iştahını beslemeye devam ederken, pay piyasalarında hafif yukarı yönlü bir seyir izleniyor.

Analistler, bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirterek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan daha faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamalarda da verileri takiben oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasaların odağında bulunurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bankanın geçen hafta aldığı faiz indirim kararını neden desteklediğine ilişkin kaleme aldığı makalede, yıl sonuna kadar faiz oranlarının yarım puan daha düşürülmesinden yana olduğunu belirtti.

Kashkari, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru önemli bir ilerleme kaydettiğini ve iş gücü piyasasının yumuşadığını kaydetti.

Aynı zamanda bir televizyon kanalına da röportaj veren Kashkari, bundan sonraki süreçte bankadan daha küçük adımlar atmasını beklediğini ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de bankanın faiz indirimi döngüsünü büyük bir hamleyle başlatmasının, enflasyon ve istihdam arasındaki risklerin daha dengeli hale gelmesiyle faiz oranlarının nötr seviyelere yaklaşmasına yardımcı olacağını aktardı.

Fed'in enflasyon konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğine işaret eden Bostic, istihdama yönelik risklerin ise arttığını belirtti.

Enflasyondaki ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğumanın tahmin ettiğinden çok daha hızlı olduğunu ifade eden Bostic, para politikasının önceden düşündüğünden daha erken normalleşmesini öngördüğünü kaydetti.

Kurumsal tarafta ise Intel'in hisseleri, Qualcomm'un satın alma planının ardından varlık yönetim şirketi Apollo Global Management'ın şirkete yatırım yapmayı teklif ettiği haberlerinin ardından yüzde 2 değer kazandı.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika

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