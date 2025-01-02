New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Başladı

Yılın ilk işlem gününde Dow Jones %0,27, S&P 500 %0,37, Nasdaq %0,48 arttı.

02.01.2025 18:16
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NEW New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,27 artarak 42.660,09 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artışla 5.903,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kazançla 19.403,91 puana ulaştı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği yol haritası ile ülkede bu ay görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlara dair görünümü değerlendirmeye devam ederken, pay piyasalarında yılın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 211 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, 8 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, verilerin ülkede iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğine yönelik görüşü güçlendirdiğini belirterek, bunun enflasyonun istenen hızda yavaşlamaya devam etmemesi durumunda, faiz oranlarını daha yüksek seviyede tutabilmesi için Fed'e esneklik sağlayabileceğini ifade etti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,97'ye çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 21,9 azaldı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 4 baz puan azalışla yüzde 4,54'e geriledi.

Kurumsal tarafta, yıllık araç teslimatlarının azaldığını bildiren ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, yüzde 4'ün üzerinde kayıpla güne başladı.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika

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