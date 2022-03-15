New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York borsası, petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,82 artışla 33.544,34 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,17 artarak 4.263,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,92 kazançla 12.948,62 puana çıktı.

Rusya- Ukrayna savaşına yönelik endişeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklenenden az artış göstermesi endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için devam eden müzakereler ve Çin'de Kovid-19 vakalarındaki yükselişin talebi zayıflatacağı endişeleri ile emtia fiyatlarındaki düşüş devam etti.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 23.15 itibarıyla yüzde 7'nin üzerinde azalarak 98 dolara geriledi. Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de aynı dakikalarda yüzde 7'yi aşkın değer kaybederek 95 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ÜFE şubatta aylık bazda yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti. Üretici fiyatları, şubatta yıllık bazda ise piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek yüzde 10'luk artış kaydetti.

Analistler, üretici fiyatlarındaki yıllık artışın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına zemin hazırlayan enflasyonist baskılara işaret ettiğini belirtti.

Fed'in yarınki toplantısında faiz artırımlarına başlayacağına kesin gözüyle bakan analistler, bankanın 2018'den bu yana ilk kez yapması beklenen faiz artırımının gelecek dönemdeki boyutu ve hızına dair vereceği mesajların kritik olacağını kaydetti.