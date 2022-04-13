New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

13.04.2022 23:41
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,01 artışla 34.564,59 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,13 artarak 4.447,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,03 kazançla 13.643,59 puana çıktı.

ABD'de üretici enflasyonun rekor seviyeye ulaşmasının ardından güne yatay seyirle başlayan endeksler, bilanço sezonunun başlaması ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle gün içinde toparlanma gösterdi.

Ülkede dün açıklanan yüzde 8,5'lik enflasyon sonrası Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de martta aylık bazda yüzde 1,4 ve yıllık bazda yüzde 11,2 arttı.

Kasım 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan üretici enflasyonuna ilişin veriler, enflasyonun bir süre daha yüksek kalabileceğini gösterdi.

ÜFE'nin açıklanmasının ardından yükseliş gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,69 seviyelerine geriledi.

Enflasyon okumalarındaki hızlanış ABD Merkez Bankasının (Fed) daha da şahinleşebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri piyasaların odağındaki yerini korurken, Fed üyesi Christopher Waller enflasyonun "hemen hemen" zirveye ulaştığına inandığını ancak faiz oranlarının hala agresif bir şekilde yükseltmesi gerektiğini ifade etti. Waller, Fed'in ekonomiyi resesyona sokmadan faiz oranlarını artırabileceğini belirtti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise Fed'in yükselen fiyatlara karşı koymak için ekonomik aktiviteyi frenlemesi gerektiğini aktardı. Bullard, Fed'in faiz oranlarını agresif bir şekilde artırmadan 41 yılın en hızlı enflasyonunu kontrol altına alabileceğini düşünmenin bir "fantezi" olduğunu savundu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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