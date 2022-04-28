New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

28.04.2022 23:13
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte gösterdiği "sürpriz" daralmaya karşın güçlü gelen şirket bilançolarının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte gösterdiği "sürpriz" daralmaya karşın güçlü gelen şirket bilançolarının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,85 artışla 33.916,39 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,51 artarak 4.288,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,06 kazançla 12.871,53 puana çıktı.

Piyasalarda, şirketlerin güçlü gelen bilançolarının etkisiyle gün boyu pozitif bir hava hakim oldu.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın dün açıklanan bilançosu sonrası hisseleri bugün yüzde 17'nin üzerinde değer kazandı.

Borsa kapanışının ardından bilançoları açıklanacak Apple ve Amazon'un hisseleri de yüzde 4'ün üzerinde yükseliş gösterdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 azaldı. Bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 1,1 büyümesi öngörülüyordu.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 23 Nisan ile biten haftada 180 bine gerileyerek piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin değerlendirmesinde, verinin teknik faktörlerden etkilendiğini, Amerikan ekonomisinin "tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ettiğini" ifade etti. Biden resesyon konusunda ise endişeli olmadığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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