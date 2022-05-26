New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,61 artışla 32.637,19 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,99 artarak 4.057,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,68 kazançla 11.740,65 puana çıktı.

ABD'de perakende sektöründen gelen güçlü finansal sonuçlar, endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu.

Ülkenin büyük perakende zincirlerinden Macy's'in ilk çeyrek satış ve karının beklentileri aşması sonrası şirketin hisseleri yüzde 20'ye yakın değer kazandı.

ABD'li zincir mağazalardan Dolar Tree ve Dollar General'ın da beklentileri aşan bilançoları sonrası hisseleri sırasıyla yaklaşık yüzde 22 ve yaklaşık yüzde 14 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı. Beklenenden fazla küçülme gösteren ABD ekonomisine ilişkin öncü veri, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 daraldığı yönündeydi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 21 Mayıs ile biten haftada 210 bine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.