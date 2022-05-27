New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

27.05.2022 23:21
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,76 artışla 33.212,96 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,48 artarak 4.158,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,33 kazançla 12.131,13 puana çıktı.

ABD'de enflasyonun biraz yavaşladığına işaret eden verilerin gelmesinin ardından endeksler, gün boyu pozitif bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD'de kişisel gelirler nisanda yüzde 0,4 artarak beklentilerin gerisinde kalırken kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,9 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

Kişisel tüketim harcamalarındaki yükseliş, artan fiyatlara rağmen tüketimin güçlü kaldığını ve tüketici harcamalarının ekonomik büyümeyi destekleyebileceğini gösterdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,9 arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yaşanan aylık ve yıllık artışlar piyasa beklentileri ile paralel bir seyir izlerken yıllık artışın 4 ayın en düşük seviyesine gerilemesi, fiyat artışlarının yavaşlayabileceğine dair bir işaret olarak yorumlandı.

Yazılım şirketlerinden gelen güçlü finansal sonuçlar ile tahvil faizlerindeki düşüş de özellikle teknoloji hisselerindeki yükselişte etkili oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,74 seviyesine geriledi.

Öte yandan, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise enflasyon endişelerinin etkisiyle mayısta aşağı yönlü revize edilerek 58,4 ile Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

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Kaynak: AA

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