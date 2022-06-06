Analistler, Fed'in sıkılaşma seyrine ilişkin daha fazla ipucu sağlaması açısından ABD'de bu hafta enflasyon verilerinin piyasaların odağında olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

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