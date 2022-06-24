Tüketici güveninin rekor düşük seviyeye inmesine rağmen son veriler, tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentilerinin yüzde 5,3'e gerilediğini, Amerikalıların enflasyon görünümünde marjinal bir iyileşme gördüğüne işaret etti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, enflasyon endişelerinin etkisiyle haziranda aşağı yönlü revize edilerek 50 ile tüm zamanların en düşük seviyesine indi.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

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