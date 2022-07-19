New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

19.07.2022 23:28
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 750 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,43 artışla 31.827,05 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 2,75 artarak 3.936,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,11 kazançla 11.713,15 puana yükseldi.

Yatırımcılar şirketlerin ikinci çeyrek finansal sonuçlarını takip ederken, endeksler gün boyu pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bir dizi şirketin beklenenden iyi gelen finansal sonuçları, piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Analistler, enflasyon ve büyüme odaklı endişeler devam ederken şirket bilançolarında işletmelerin ekonomik baskıları nasıl yönettiklerine dair ipuçlarının arandığını belirtti.

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Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

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