New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

21.07.2022 23:56
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,51 artışla 32.036,90 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,99 artarak 3.998,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,36 kazançla 12.059,61 puana yükseldi.

Enflasyon ve büyüme odaklı endişelere karşı ABD'de beklenenden iyi gelen şirket karlılıklarının etkisiyle endeksler pozitif bir seyir izledi.

Analistler, açıklanan bilançolar nedeniyle hisse ve sektör bazlı değerlendirmelerin öne çıktığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Temmuz ile biten haftada 251 bine çıkarak 8 ayın zirvesine yükseldi.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi de temmuzda eksi 12,3 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

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