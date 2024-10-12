New York Borsası Yükselişte

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Ekonomi

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Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekorla kapandı; Fed'in faiz indirim beklentileri artıyor.

12.10.2024 00:46
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New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,97 artarak 42.863,86 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 artışla 5.815,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 artarak 18.341,76 puana yükseldi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonu da ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceğine dair beklentileri destekledi. ABD'de büyük bankalar bilançolarını açıklamaya başlarken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 1,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 2,8 ile tahminlerin üzerinde arttı.

Ayrıca, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise ekimde 68,9'a gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıkarken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 3'e indi.

Enflasyona ilişkin verilerin ardından faiz indirimlerine geçen ay 50 baz puanlık indirimle başlayan Fed'in gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller de fiyatlamalara dahil olurken, bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Fed yetkililerinden açıklamalar da gelmeye devam ederken Dallas Fed Başkanı Lorie Logan faiz oranlarının kademeli şekilde nötr bir seviyeye indirilmesi gerektiği görüşünü yineledi.

Kurumsal tarafta ise devam eden bilanço sezonu takip edilirken, ABD'nin büyük bankaları finansal sonuçlarını açıklamaya başladı.

Bugün açıklanan bilançolara göre, JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun net karları üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla geriledi.

JPMorgan Chase'in hisseleri, karında yaşanan düşüşe karşın bankanın karı ve gelirinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve yıllık faiz geliri tahminini yükseltmesi sonrası yüzde 4,4 değer kazandı.

Wells Fargo'nun hisseleri de karının söz konusu dönemde kaydedilen düşüşe rağmen beklentileri aşmasıyla yüzde 5,6 yükseldi.

Varlık yöneticisi BlackRock'ın hisseleri de yönetimindeki varlıkların art arda üçüncü çeyrekte rekor seviyeye ulaştığını bildirmesinin ardından yüzde 3,6 yükseldi.

Öte yandan Tesla'nın hisseleri ise şirketin uzun zamandır beklenen robotaksi "Cybercab"i tanıtmasına karşın sunumun teknik detaylara ilişkin bilgilerin eksik olması dolayısıyla zayıf bulunması nedeniyle yüzde 8,8 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Fed, Son Dakika

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