New York Borsası Yükselişte

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle oluşan iyimserliğin sürmesiyle güne hafif yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artarak 44.200,09 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artışla 6.333,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 artarak 21.063,05 puana tırmandı.

Faiz indirimleri beklentilerine ilişkin devam eden iyimserlikle pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de istihdam verilerinin zayıf gelmesi ve önceki aylara ilişkin verilerde sert aşağı yönlü revizyonların yapılması sonrası Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler güç kazanmıştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitme ihtimali 90'a çıktı.

Analistler, Fed'in eylülde faiz indirimlerine başlaması durumunda bunun piyasalar için destekleyici bir durum olabileceğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'nin dış ticaret açığı, haziranda yüzde 16 azalışla 60,2 milyar dolara gerileyerek Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Kurumsal tarafta da yatırımcılar şirket bilançolarına odaklanırken, büyük veri analitiği yazılımları geliştiren Palantir'in hisseleri, şirketin yıllık gelir tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

İlaç şirketi Pfizer'ın hisseleri de kar tahminini artırmasının ardından yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

İnşaat ekipmanları üreticisi Caterpillar, ikinci çeyrek karında düşüş bildirmesiyle hisselerinde yüzde 1'e yakın gerileme yaşadı.

KFC, Pizza Hut ve Taco Bell gibi restoran markalarının sahibi Yum! Brands'in hisseleri ise şirketin satışlarının ikinci çeyrekte beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Ticaret cephesindeki haber akışı da yakından izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump, bugün verdiği bir röportajda, yarı iletken ve ilaç ithalatına yönelik tarifelerin "önümüzdeki hafta veya daha kısa bir süre içinde" açıklanacağını söyledi.