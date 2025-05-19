New York Borsasında Yükseliş - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsasında Yükseliş

New York borsası, Moody's'in not indirimine rağmen haftaya yükselişle başladı. Dow Jones 42.791,94'e çıktı.

19.05.2025 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artarak 42.791,94 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 5.963,90 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 artarak 19.215,46 puana çıktı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ülkenin mali ve ekonomik görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla güne negatif seyirle başlayan endeksler, kapanışa doğru yönünü pozitife çevirdi.

Moody's, geçen hafta cuma günü piyasaların kapanmasının ardından ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürürken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, not indiriminin, 10 yıldan uzun süredir kamu borcu ve faiz ödeme oranlarının benzer derecelendirmeye sahip ülkelere kıyasla önemli ölçüde yüksek seviyelere çıkmasını yansıttığı aktarılmıştı. Böylece Moody's, ABD'nin kredi notunu düşüren 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan sonuncusu olmuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hafta sonu verdiği röportajda, Moody's'in değerlendirmesinin "geriden gelen" bir gösterge olduğunu söyledi. Bunun Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ve son 4 yılda görülen harcamaların bir sonucu olduğunu belirten Bessent, bunu miras aldıklarını, harcamaları azaltmak ve ekonomiyi büyütmek konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de bugün düzenlediği brifingde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Moody's'in değerlendirmesine katılmadığını aktardı.

Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından tahvil faizleri yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,56 seviyesine kadar çıkmasıyla yüzde 4,45 seviyesinde dengelendi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki dalgalanmaların belirsizliğin sürmesine neden olduğunu belirtti.

Belirsizlik nedeniyle Fed'in bu zamana kadar faiz oranlarını sabit tuttuğunu aktaran Williams, gelecek döneme ilişkin seyrin aylarca netleşmeyebileceğini ifade etti. Williams, haziran ya da temmuzda ne olduğunu anlayacakları bir durum olmayacağını kaydederek, "Bu, veri toplama, daha iyi bir tablo elde etme ve bunların gelişimini izleme süreci olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de çok fazla belirsizlik olduğuna işaret ederek, "Bunun nereye varacağını görmek için 3 ila 6 ay beklememiz gerekeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Bostic, enflasyon ve fiyat artışlarına ilişkin beklentiler konusunda özellikle endişe duyduğunu aktardı.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise fiyatlardaki olası artışın kalıcı enflasyona dönüşmemesini sağlamanın Fed için önemli olduğunu vurguladı. Para politikasının çok iyi konumda olduğunu belirten Jefferson, "Şu anda karşı karşıya olduğumuz belirsizlik düzeyi göz önüne alındığında, politikaların zaman içinde nasıl evrileceğini ve etkilerini bekleyip görmemizin uygun olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de tarifelerin politika yapıcıları afallattığını, şimdilik beklemede kaldıklarını kaydetti. Çok fazla belirsizlik olduğunu aktaran Kashkari, daha fazla bilgi edinene kadar bekleyip görmekten başka yapacak bir şey olmadığının altını çizdi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Politika, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsasında Yükseliş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Düden Çayı’nda erkek cesedi bulundu Düden Çayı'nda erkek cesedi bulundu
Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Nijerya’da çiftçilere saldırı: 15 ölü Nijerya'da çiftçilere saldırı: 15 ölü
Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
Aslan köşeyi döndü İşte Galatasaray’ı bekleyen dev gelir Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Galatasaray’dan ayrılıyor mu Osimhen’den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması
Çorum’da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda Çorum'da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda

23:16
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
21:21
Gaziantep’te taksiciye bıçaklı saldırı O anlar saniye saniye kameralarda
Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kameralarda
20:43
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
20:30
DEVA’dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katıldı
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı
19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
09:46
Torreira’nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
09:36
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Atatürk sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu
09:08
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
08:43
Maydonoz Döner’in 6 şubesinden FETÖ’ye 7,6 milyon lira
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira
08:40
Kapadokya’da gökyüzü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi
Kapadokya'da gökyüzü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi
08:39
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
08:28
Okan Buruk’u istifaya davet ettiler İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 23:56:58. #7.13#
SON DAKİKA: New York Borsasında Yükseliş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.