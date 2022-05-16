New York Fed imalat endeksi mayısta düşüş gösterdi - Son Dakika

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, mayısta eksi 11,6 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine sektörde daralma olduğuna işaret etti.
New York Fed'in mayıs ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.
New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, mayısta 36,2 puan azalarak eksi 11,6 değerine düştü.
Bu dönemde beklentilerin aksine imalat sektöründe daralma yaşandığına işaret eden verinin 17 değerini alması öngörülüyordu.
New York eyaletindeki imalat sektöründe yaşanan daralmayı gösteren endeks, nisan ayında 24,6 değerinde gerçekleşmişti.
Yeni sipariş endeksi mayısta 33,9 puan azalarak eksi 8,8 değerine, sevkiyat endeksi de 49,9 puan azalışla eksi 15,4'e geriledi.
Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 15,2'den 18'e çıktı.
Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.
Kaynak: AA
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