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New York Fed imalat endeksi şubatta yükselişe geçti - Son Dakika

New York Fed imalat endeksi şubatta yükselişe geçti

15.02.2022 17:18
New York Fed imalat endeksi şubatta yükselişe geçti

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, şubatta 3,1 değerine çıkarak yükselişe geçmesine karşın beklentileri karşılayamadı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, şubatta 3,1 değerine çıkarak yükselişe geçmesine karşın beklentileri karşılayamadı.

New York Fed'in şubat ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, şubatta 3,8 puan artarak 3,1 değerine çıktı.

Geçen ay gösterdiği düşüşün ardından yeniden yükselişe geçen endeksin bu dönemde 12,15 değerini alması öngörülüyordu.

Endeks, yılın ilk ayında eksi 0,7 değerine düşerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı nedeniyle New York eyaletindeki imalat sektöründe daralma yaşandığını göstermişti.

Yeni sipariş endeksi, şubatta 6,4 puan artarak 1,4 değerine, sevkiyat endeksi de 1,9 puan artışla 2,9'a yükseldi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 35,1'den 28,2'ye indi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York Fed imalat endeksi şubatta yükselişe geçti - Son Dakika Ekonomi


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