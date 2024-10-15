New York İmalat Endeksi Daraldı

Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ekimde eksi 11,9'a düşerek sektörde daralma yaşandığını gösterdi.

New York Fed'in ekim ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre imalat endeksi, ekimde 23,4 puan azalışla eksi 11,9'a indi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 3,4 değerini alması yönündeydi.

Negatif değer alarak imalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, eylülde 11,5 olmuştu.

Yeni sipariş endeksi ekimde 19,6 puan azalarak eksi 10,2'ye ve sevkiyat endeksi 20,6 puan azalışla eksi 2,7'ye geriledi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 8,1 puan artarak 38,7'ye çıktı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.