Niğde Süt Üreticileri Zor Durumda - Son Dakika
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Ekonomi

Niğde Süt Üreticileri Zor Durumda

Niğde Süt Üreticileri Zor Durumda

Niğdeli süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyatın altında süt sattıklarını ve hayvancılığı sürdüremeyeceklerini belirtti.

13.02.2025 15:58
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Niğdeli süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği çiğ süt fiyatı olan 17,15 TL'ye rağmen sütlerini 12 liraya satmak zorunda kaldıklarını belirterek, bu şartlar altında hayvancılığı sürdüremeyeceklerini ifade ettiler.

Niğde Damızlıklık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde bir araya gelen üreticiler, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyatın altında süt alımı yapan büyük firmalar ve artan maliyetler altında ezildiklerini ifade ederek, bu şartlar altında hayvanlarını satmak zorunda kalacaklarını söylediler. Niğde Damızlıklık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bilgehan Güney, büyük şirketler lehine değil, küçük çiftçi lehine düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Güney, "Buradan süt toplayan sanayici firmalara sesimizi duyurmak istiyoruz. Ulusal Süt Konseyi'nin açıklamış olduğu fiyatın altında süt toplanıyor. Ulusal Süt Konseyi sıcak sütü minimum 15 TL, soğuk sütü ise 17,15 TL olmasını belirledi. Fakat Niğde'de sıcak süt 14 TL, soğuk süt ise 15,5 TL'den toplanıyor. Üreten çiftçimizin eline geçen para, o sütün raflardaki fiyatının çok altında. Yemi, elektriği, veteriner hizmetlerini karşılamakta zorlanırken, tüketici de yüksek fiyat ödüyor. Bu işin kazananı büyük zincir marketler, sanayiciler ve aracılar oluyor, üretici kazanmıyor. Oysa asıl yükü sırtlayanlar bizleriz. Sabahın köründe ahırında işe koyulan, yağmurda çamurda hayvanına bakan, elinde kalan sütü değerinin çok altında satmak zorunda kalan küçük üreticiler emeğinin karşılığını alamıyor. Süt üreticisini koruyacak adil fiyat politikaları geliştirilmeli, büyük şirketler lehine değil, küçük çiftçi lehine düzenlemeler yapılmalı, üreticinin doğrudan pazara erişimini sağlayacak kooperatifler desteklenmelidir" dedi.

"Üreticiler hayvanlarını kesime gönderiyor"

Girdi maliyetlerindeki artış ve büyük sanayicilerin düşük alımları nedeniyle üreticinin zarar ettiğini ifade eden Güney, şunları söyledi:

"Bugün küçük çiftçiler, hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalıyor. Çünkü yem fiyatları altında ezilirken, sattıkları süt ellerine geçen parayla maliyetlerini bile karşılamıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Eğer bu düzen böyle devam ederse, yakında süt üreticisi kalmayacak, halk daha pahalıya süt ve süt ürünleri almak zorunda kalacak."

Üretici Harun Evkaya ise Ulusal Süt Konseyi'nin fiyat açıklamasının ardından raflardaki peynire hemen zam geldiğini ancak bu artışların kendilerine yansımadığını ifade etti. Girdi kalemlerinden sadece yemin kilosunun 13 TL olduğunu söyleyen Evkaya, "Sütü 15 TL ile sattığımız zaman biz ne kazanacağız?" dedi.

"Köylülerin durumu iyileşmezse şehre göç başlar"

Üretici Erdoğan Ergen üretim yapan çiftçinin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Köylülerin durumu kötüye giderse şehirlere yığılma olacak. Üretimi bırakıp gelip kapıcı olacak, kahvehanede çırak olarak çalışacağım. Köyler boşalacak. Üretimin yürümesi, köylümüzün olması lazım" dedi.

18 yıldır Niğde'de süt üretimi yapan Yusuf Musalli ise, fiyat dengesizlikleri devam ederse hayvanlarını satacağını ve üretimi bırakacağını ifade etti. Musalli, "Eskiden bir ton süt sattığımızda bir asgari ücret ediyordu ancak şimdi 1 kilo sütten 8 TL zarar ediyoruz. Yorulduk, dayanacak gücümüz kalmadı" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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