Niksar'da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Niksar'da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

04.04.2022 12:56
Niksar'da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde Yem Bitkilerinin üretiminin desteklenmesi projesi dahilinde 68 çiftçiye 1125 dönümde kullanılmak üzere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Yem Bitkilerinin üretiminin desteklenmesi projesi dahilinde 68 çiftçiye 1125 dönümde kullanılmak üzere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Namık Özdüzgün yaptığı açıklamada, Niksar'da 68 çiftçiye 1125 dönümde kullanılmak üzere yüzde 50'si hibeli 225 torba silajlık mısır tohumu dağıttıklarını belirterek; "Silajlık mısır ilçemizde çok yoğun olarak yapılıyor, 1.ürün, 2. Ürün olmak üzere aşağı yukarı 22 yıldır da bakanlığımız tarafından desteklenen bir ürün. 1. Üründe 8 Bin 500 dekar alanda silajlık mısır üretimi gerçekleştiriyoruz. 2. Ürün olarak da 12 Bin 500 dönüm alanda silajlık mısır üretimimiz var. 22 yıldır da bakanlığımız hem hayvancılığın gelişmesi hem de yem bitkilerinin üretiminin artması noktasında da destek veriyor. Dekara 100 TL'lik destek uygulamamız var, 2021 yılı itibari ile de 8166 dekar alanda silajlık mısır destek ödemesi gerçekleştirdik. Bugün dağıttığımız silajlık tohumlardan, yaklaşık olarak torbası 5 dekar alanda kullanılıyor. Beş dekar alandan da yaklaşık 25 ton silaj elde etmemiz söz konusu. Fiyat olarak da içerisinde yüzde 50 oranında hibe var. Öncelikle bu projenin hazırlanmasında ve sağlanan destekten dolayı valiliğimiz, kaymakamlığımız, bakanlığımız, il müdürlüğümüz ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

Programın sonunda silajlık mısır tohumlarının dağıtımı üreticilere yapıldı. - TOKAT

Niksar'da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

YORUMLAR
500
Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden çiftçilere 'koruma çerçevesi' uyarısı Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden çiftçilere 'koruma çerçevesi' uyarısı Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara

Hisarcık, Niksar, Tarım, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Niksar'da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Ticaret Bakanı Muş dış ticaret rakamlarını açıkladı: Tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı
12:45 34 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'dan nikah öncesi yüz ve gıdı rötuşu
12:28 Son Dakika: Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası!
12:28 Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor
12:14 Yük gemisi, Haydarpaşa'da karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 13:05:20. #1.12#
SON DAKİKA: Niksar'da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement