Nisan ayında Diyarbakır'daki soğuk hava meyan kökü şerbeti satışlarını etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Nisan ayında Diyarbakır'daki soğuk hava meyan kökü şerbeti satışlarını etkiledi

14.04.2022 12:33
Nisan ayında Diyarbakır'daki soğuk hava meyan kökü şerbeti satışlarını etkiledi

Diyarbakır'ın vazgeçilmez içeceği olan meyan şerbeti sabahın erken saatlerinde yapılıp iftara birkaç saat kala tezgahlarda yerini alıyor.

Diyarbakır'ın vazgeçilmez içeceği olan meyan şerbeti sabahın erken saatlerinde yapılıp iftara birkaç saat kala tezgahlarda yerini alıyor. Sur ilçesinde 35 yıldır meyan şerbeti satışını yapan Yılmaz Pala, "Ramazan ayında sofralarda meyan şerbeti olmazsa olmazlardan. Fakat bu yıl havalar soğuk olduğundan satışlarda düşüş görüldü" dedi.

Her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak cadde ve sokaklarda kurulan tezgahlarda satılan meyan şerbeti, bu yılda satışa çıkarttırılarak yerini aldı. Sur ilçesinde 35 yıldır meyan şerbeti satıcılığı yapan Yılmaz Pala (46), Ramazan ayında sofralarda meyan şerbeti olmazsa olmazlardan olduğunu dile getirdi. Önceki yıllarda havaların sıcak olmasından kaynaklı daha çok satış yaptıklarını anımsatan Pala, "Bu yıl hava soğuk, daha önce 6 veya 7 leğen şerbet yapıyorduk. Fakat bu yıl hava biraz soğuk olduğu için günde iki leğen bu da 150 ila 200 litreye denk geliyor, onu satabiliyoruz" dedi.

"Açken faydası daha çoktur"

Meyan kökü şerbetinin faydalarını da anlatan Pala, "Meyan kökü şerbeti genel de açken içilmesi mide ve böbrek taşları için çok iyidir. Ramazan ayında satışların olması insanların oruçlarını iftar saatinde meyan kökü şerbetiyle açmasından kaynaklıdır. Bu yüzden çok şahit olmuşum böbrek taşlarını bile düşürmekte işe yaradığını gördüm" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Nisan ayında Diyarbakır'daki soğuk hava meyan kökü şerbeti satışlarını etkiledi
Nisan ayında Diyarbakır'daki soğuk hava meyan kökü şerbeti satışlarını etkiledi
Nisan ayında Diyarbakır'daki soğuk hava meyan kökü şerbeti satışlarını etkiledi

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI ESNAFIN PARK KAVGASI KAMERADA Son dakika haberleri! 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI ESNAFIN PARK KAVGASI KAMERADA Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 11 gözaltı Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 11 gözaltı

Diyarbakır, Sur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nisan ayında Diyarbakır'daki soğuk hava meyan kökü şerbeti satışlarını etkiledi - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
12:34 Eşine ve kızına şiddet uygulayan adamı bıçaklamıştı! İkinci Kadir Şeker olayında istenen ceza belli oldu
12:26 Rusya rotasını NATO'ya katılması beklenen ülkelere çevirdi! İsveç ve Finlandiya'yı nükleer silahla tehdit etti
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
12:12 Hiç erkek olmayan cezaevinde iki kadın hamile kaldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
11:57 Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İmza için tek bir ayrıntı halledilmeli
11:56 Devletin zirvesinden ürün takibi için dijital uygulama! Zamlara ve stokçuluğa önlem
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 12:42:40. #1.13#
SON DAKİKA: Nisan ayında Diyarbakır'daki soğuk hava meyan kökü şerbeti satışlarını etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement