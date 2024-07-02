Nisanda Firmaların Net Döviz Açığı 102 Milyar 526 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Nisanda Firmaların Net Döviz Açığı 102 Milyar 526 Milyon Dolar Oldu

Finansal kesim dışındaki firmaların nisanda net döviz açığı 102 milyar 526 milyon dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, firmaların döviz varlıkları azalırken yükümlülükleri arttı. Varlıkların dağılımında yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler arttı. Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında ise kısa vadeli kredilerde artış görüldü.

02.07.2024 16:05
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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 102 milyar 526 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisandan önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 5 milyar 70 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 6 milyar 370 milyon dolar arttı.

Bu kapsamda, net döviz pozisyonu açığı ise 11 milyar 440 milyon dolar artarak 102 milyar 526 milyon dolara çıktı.

Varlıkların dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları, sırasıyla 4 milyar 324 milyon dolar ve 1 milyar 204 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler, sırasıyla 404 milyon dolar ve 53 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 5 milyar 70 milyon dolar azalış kaydetti.

Yükümlülük dağılımında ise nisanda marta göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 6 milyar 278 milyon dolar ve 200 milyon dolar artarken, ithalat borçları 108 milyon dolar azaldı, bunlara bağlı olarak yükümlülükler 6 milyar 370 milyon dolar artış gösterdi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında nisandan bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 4 milyar 387 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 891 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 28 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 120 milyon dolar artış kaydetti.

Nisan döneminde kısa vadeli varlıklar 142 milyar 412 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 97 milyar 591 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, nisanda bir önceki aya göre 9 milyar 833 milyon dolar azalarak 44 milyar 821 milyon dolara indi.

Bu dönemde, kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İhracat, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisanda Firmaların Net Döviz Açığı 102 Milyar 526 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nisanda Firmaların Net Döviz Açığı 102 Milyar 526 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika
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