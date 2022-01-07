Üye Girişi
Nişantaşı Üniversitesi, Touro College ile stratejik iş birliğine gitti - Son Dakika

Nişantaşı Üniversitesi, Touro College ile stratejik iş birliğine gitti

07.01.2022 11:10
Nişantaşı Üniversitesi, Touro College ile stratejik iş birliğine gitti

Nişantaşı Üniversitesi uluslararası stratejik bağlantılarını kuvvetlendirmek ve öğrencilerine küresel düzeyde etkili yeni deneyimler sunmak adına ABD merkezli Touro College ile iş birliğine imza attı.

Nişantaşı Üniversitesi uluslararası stratejik bağlantılarını kuvvetlendirmek ve öğrencilerine küresel düzeyde etkili yeni deneyimler sunmak adına ABD merkezli Touro College ile iş birliğine imza attı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, anlaşma, küresel düzeyde birçok ortak akademik ve bilimsel projeye kapı aralamakla birlikte Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerine Touro College'da lisans, yüksek lisans ve sertifika programlarına katılma imkanı tanıyor.

Öte yandan, iş birliği çerçevesinde, üniversitenin akademik ve bilimsel yetkinliğini uluslararası arenada kuvvetlendirecek birçok ortak proje de planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, iş birliğine ilişkin olarak, şunlar kaydetti:

"Bilgi ve küreselleşme çağındayız. Önümüzdeki yıllarda akademik ve bilimsel alandaki küresel hareketlilik artmaya devam edecek. Milli değerlerinin üzerine farklı kültürlerin zenginliğini inşa edebilen dünya insanları yetiştirmek arzusundayız. Çünkü günümüzde refah toplumların başlıca ham maddesi bilgili ve nitelikli insan gücüdür. Ülkelerin karşılıklı etkileşimiyle gelişen bu dünyanın parçası olma hedefimiz doğrultusunda Touro College ile kıymetli bir iş birliğine imza attık. Hedefimize bir adım daha yaklaşmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Ortak akademik ve bilimsel faaliyetler

İş birliğiyle birlikte, iki üniversite arasında gerçekleşecek birçok ortak akademik ve bilimsel faaliyet öğrencilerin uluslararası deneyimlerini zenginleştirme konusunda onlara destek olacak. Bu süreçte, Nişantaşı Üniversitesi aday öğrencilere mevcut programlarla ilgili gerekli bilgiyi sağlayarak öğrencilere başvuru işlemlerinde yardımcı olacak.

İş birliği, başta sağlık bilimleri ve sağlık yönetimine dair birçok lisans ve yüksek lisans programını içermekle birlikte, İşletme, Eczacılık, Biyoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Psikoloji gibi lisans ve yüksek lisans programları ile Touro College'ın tüm uluslararası online programlarını kapsıyor. Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, kontenjan dahilinde Touro'nun lisansüstü eğitim yurtlarında ikamet edebilme şansına sahip olacak. Ayrıca, Touro College Uluslararası Öğrenci Ofisi programlara katılacak öğrencilere vize ve diğer ilgili hususlarda destek olacak.

Touro College ve Üniversite Sistemi

Kar amacı gütmeyen yüksek öğrenim ve mesleki eğitim kurumları sistemi Touro, 1970 yılında kuruldu. Muhtelif okullarında ve bölümlerinde yaklaşık 19 bin öğrenciye eğitim veren Touro College ve Üniversite Sistemi'nin New York, Kaliforniya, Nevada, Illinois, Berlin, Kudüs ve Moskova'da 35 kampüsü ve yerleşkesi bulunuyor.

Nişantaşı Üniversitesi, Touro College ile stratejik iş birliğine gitti
Nişantaşı Üniversitesi, Touro College ile stratejik iş birliğine gitti

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nişantaşı Üniversitesi, Üniversite, Nişantaşı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nişantaşı Üniversitesi, Touro College ile stratejik iş birliğine gitti - Son Dakika Ekonomi


Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık         
11:23
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor         
11:19
Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim! Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!         
11:12
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24

Son Dakika Haberleri
11:22 Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık
11:21 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek
11:20 Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı
11:18 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor
11:18 MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi
11:13 Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi
11:11 Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!
11:08 Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler!
11:01 Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi!
11:00 7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 11:34:22. #1.13#
SON DAKİKA: Nişantaşı Üniversitesi, Touro College ile stratejik iş birliğine gitti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement