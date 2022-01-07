Nişantaşı Üniversitesi, Touro College ile stratejik iş birliğine gitti

Nişantaşı Üniversitesi uluslararası stratejik bağlantılarını kuvvetlendirmek ve öğrencilerine küresel düzeyde etkili yeni deneyimler sunmak adına ABD merkezli Touro College ile iş birliğine imza attı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, anlaşma, küresel düzeyde birçok ortak akademik ve bilimsel projeye kapı aralamakla birlikte Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerine Touro College'da lisans, yüksek lisans ve sertifika programlarına katılma imkanı tanıyor.

Öte yandan, iş birliği çerçevesinde, üniversitenin akademik ve bilimsel yetkinliğini uluslararası arenada kuvvetlendirecek birçok ortak proje de planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, iş birliğine ilişkin olarak, şunlar kaydetti:

"Bilgi ve küreselleşme çağındayız. Önümüzdeki yıllarda akademik ve bilimsel alandaki küresel hareketlilik artmaya devam edecek. Milli değerlerinin üzerine farklı kültürlerin zenginliğini inşa edebilen dünya insanları yetiştirmek arzusundayız. Çünkü günümüzde refah toplumların başlıca ham maddesi bilgili ve nitelikli insan gücüdür. Ülkelerin karşılıklı etkileşimiyle gelişen bu dünyanın parçası olma hedefimiz doğrultusunda Touro College ile kıymetli bir iş birliğine imza attık. Hedefimize bir adım daha yaklaşmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Ortak akademik ve bilimsel faaliyetler

İş birliğiyle birlikte, iki üniversite arasında gerçekleşecek birçok ortak akademik ve bilimsel faaliyet öğrencilerin uluslararası deneyimlerini zenginleştirme konusunda onlara destek olacak. Bu süreçte, Nişantaşı Üniversitesi aday öğrencilere mevcut programlarla ilgili gerekli bilgiyi sağlayarak öğrencilere başvuru işlemlerinde yardımcı olacak.

İş birliği, başta sağlık bilimleri ve sağlık yönetimine dair birçok lisans ve yüksek lisans programını içermekle birlikte, İşletme, Eczacılık, Biyoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Psikoloji gibi lisans ve yüksek lisans programları ile Touro College'ın tüm uluslararası online programlarını kapsıyor. Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, kontenjan dahilinde Touro'nun lisansüstü eğitim yurtlarında ikamet edebilme şansına sahip olacak. Ayrıca, Touro College Uluslararası Öğrenci Ofisi programlara katılacak öğrencilere vize ve diğer ilgili hususlarda destek olacak.

Touro College ve Üniversite Sistemi

Kar amacı gütmeyen yüksek öğrenim ve mesleki eğitim kurumları sistemi Touro, 1970 yılında kuruldu. Muhtelif okullarında ve bölümlerinde yaklaşık 19 bin öğrenciye eğitim veren Touro College ve Üniversite Sistemi'nin New York, Kaliforniya, Nevada, Illinois, Berlin, Kudüs ve Moskova'da 35 kampüsü ve yerleşkesi bulunuyor.