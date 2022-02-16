Norveçli firma için inşa edilen balıkçı gemisi denize indirildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde Norveçli bir firma için inşa edilen "Julie Pauline" isimli balıkçı gemisini denize indirildi.

Derin deniz balıkçılığı için kullanılacak 44 metre uzunluğunda ve 9,5 metre genişliğindeki gemi, Özata Tersanesi'nde inşası tamamlanarak düzenlenen törende suyla buluşturuldu.

Norveç'e teslim edilecek geminin, balık avcılığında kullanılacak tüm donanımlara sahip olduğu belirtildi.