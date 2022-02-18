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Nostalji Postanesi heyecanı Metrogarden AVM'de devam ediyor - Son Dakika

Nostalji Postanesi heyecanı Metrogarden AVM'de devam ediyor

18.02.2022 15:45
Nostalji Postanesi heyecanı Metrogarden AVM'de devam ediyor

PTT iş birliği ile Metrogarden'da kurulan Nostalji Postanesi'ne gelen Metrogarden ziyaretçileri, kendilerine özel hazırlanacak pullarla kendi özel koleksiyonlarını zenginleştirebiliyor ve sevdiklerine çok özel bir hediye verebiliyor.

PTT iş birliği ile Metrogarden'da kurulan Nostalji Postanesi'ne gelen Metrogarden ziyaretçileri, kendilerine özel hazırlanacak pullarla kendi özel koleksiyonlarını zenginleştirebiliyor ve sevdiklerine çok özel bir hediye verebiliyor.

Metrogarden AVM'den yapılan açıklamaya göre, Metrogarden'da kurulan Nostalji Postanesi'ne fotoğrafını getiren ziyaretçiler, bu fotoğrafı anında fotoğraf çıktısı ya da anı pulu olarak alabiliyor. Nostalji Postanesi'nden mektup ve kart gönderimi yapmak da mümkün oluyor. Metrogarden ziyaretçileri, mağazalardan yaptıkları 500 TL ve üzeri alışverişlerin karşılığında kişiye özel pul hizmetinden yararlanabiliyor.

Kişiye özel pul hizmetinin 6 ay boyunca devam edeceği MetrogardenAVM'de çok özel bir pul sergisi de devam ediyor. PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliği ile 20 pul panosundaki 320 föy ve 5 bin adet pul, zarf ve kartpostalın sergilendiği Nostalji Postanesi Pul Sergisi, 12 Şubat'ta ziyarete açıldı. Sergi 20 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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PTT, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nostalji Postanesi heyecanı Metrogarden AVM'de devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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