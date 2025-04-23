Nusaybin Gümrük Kapısı Açılmalı - Son Dakika
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Ekonomi

Nusaybin Gümrük Kapısı Açılmalı

Nusaybin Gümrük Kapısı Açılmalı

Nusaybin'deki ticaret odaları, 13 yıldır kapalı olan gümrük kapısının açılmasını talep etti.

23.04.2025 16:09
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 ticaret odası ve ticaret borsası, 13 yıldır kapalı olan Nusaybin Gümrük Kapısı'nın açılması çağrısında bulundu.

Nusaybin ilçesinde bulunan ve 2012 yılından bu yana kapalı olan Nusaybin Gümrük Kapısı'nın yeniden açılması için bölgedeki 11 ticaret ve sanayi odası ile ticaret borsası bir araya gelerek ortak açıklama yaptı. Sınır kapısında açıklama yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, yeni bir sürecin başladığına işaret ederek, " Türkiye'de ve Suriye'de yeni bir sürecin başlamış olmasıdır. Bizler oda ve borsalar olarak bu süreci desteklediğimizi gerek birlikte, gerekse bireysel olarak yaptığımız açıklamalarda defalarca ifade ettik. Ancak bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için iki temel unsur büyük önem taşımaktadır: Karşılıklı güveni artırıcı adımların atılması ve toplumsal desteğin sağlanması. Toplumsal destek olmadan yalnızca çatışmaların sona ermesi yetmez; aynı zamanda bölge halkının bugüne kadar yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi yönünde somut adımlar atılması gerekir. Bu durumda süreç çok daha hızlı ve olumlu bir şekilde ilerleyecektir" dedi.

Nusaybin Sınır Kapısı'nın 13 yıldır kapalı olmasının büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Kaya, "Tam da bu noktada bölgemizin en önemli geçiş noktalarından biri olan Suriye sınır kapısının halen 13 yıldır kapalı olması büyük bir sorundur. Suriye ile ticaret yapmak isteyen iş insanlarımız, bin kilometreden fazla yol kat etmek ve ciddi lojistik maliyetler üstlenmek zorunda kalıyor. Oysa toplumsal desteğin güçlenmesi ve karşılıklı güvenin tesis edilmesi için bu kapının acilen ve ivedilikle açılması gerekmektedir. Bu kapının açılması yalnızca ekonomik anlamda değil, aynı zamanda karşıdaki kardeşlerimizle dostluk ve ticaret ilişkilerinin yeniden kurulması açısından da büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Türkiye ve Suriye hükümetine çağrıda bulunmak üzere burada olduklarını dile getiren Kaya, "Bizler bölge oda ve borsa başkanları olarak, hem Türkiye hükümetine hem de Suriye'deki ilgili yapılara bu konuda ortak bir mesaj vermek amacıyla bir araya geldik. Amacımız, bu kapının bir an önce ticarete ve insan geçişine açılması ve bölgenin normale dönmesi için çağrıda bulunmaktır. Bu vesileyle bizleri burada bir araya getiren Nusaybin Ticaret Odası'na teşekkür eder, sürecin hepimiz için hayırlı olmasını dilerim" ifadelerinde bulundu. - MARDİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Nusaybin Gümrük Kapısı Açılmalı - Son Dakika

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