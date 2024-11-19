Nvidia ve Google'dan Kuantum İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Nvidia ve Google'dan Kuantum İşbirliği

Nvidia, Google Quantum AI ile kuantum hesaplama cihazlarını hızlandırmak için işbirliği yapacak.

19.11.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'li çip şirketi Nvidia, yeni nesil kuantum hesaplama cihazlarının tasarımını hızlandırmak için Google Quantum AI ile çalışacağını duyurdu.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, Google Quantum AI'nın, kuantum işlemcilerinin fiziğini simüle etmek için NVIDIA'nın Eos süper bilgisayarını kullanacağı belirtilerek, bunun kuantum hesaplama donanımının mevcut sınırlamalarının üstesinden gelmeye yardımcı olacağı aktarıldı.

Açıklamada, kuantum bilgisayarların hatalar oluşmaya başlamadan önce gerçekleştirebilecekleri işlem sayısını sınırlayan "gürültü" adı verilen zorlukla karşı karşıya olduğuna işaret edilerek, bunların bilgisayarların daha uzun görevler için etkili bir şekilde çalışmasını engellediği kaydedildi.

Google Quantum AI'nın gürültüyü anlamaya ve azaltmaya yardımcı olan simülasyonları çalıştırmak için NVIDIA'nın teknolojisini kullanacağı vurgulanan açıklamada, bu simülasyonların pahalı olduğu ancak Google'ın CUDA-Q platformunu kullanarak NVIDIA Eos süper bilgisayarında bunu maliyetinin çok daha altında gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Açıklamada, Google'ın CUDA-Q platformu ve NVIDIA'nın grafik işlem birimleri sayesinde bir hafta sürecek gürültülü simülasyonlarının birkaç dakika içinde yapılabileceği bildirildi.

Bu simülasyonlar için kullanılan yazılımın, CUDA-Q platformu aracılığıyla diğer mühendislerin kullanımına sunulacağı kaydedilen açıklamada, işbirliğinin kuantum bilgisayarlarını gelecekte gerçek dünya sorunlarını çözmek için daha pratik hale getirmeyi amaçladığına işaret edildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Google, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nvidia ve Google'dan Kuantum İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 00:59:44. #1.11#
SON DAKİKA: Nvidia ve Google'dan Kuantum İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.