NYSE, Jimmy Carter İçin Kapalı Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

NYSE, Jimmy Carter İçin Kapalı Olacak

NYSE, Jimmy Carter'ın vefatı nedeniyle 9 Ocak'ta işlem yapmayacak ve bayrak yarıya indirilecek.

30.12.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York borsası (NYSE), ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter'ın vefatı dolayısıyla ulusal yas günü çerçevesinde 9 Ocak'ta kapalı olacak.

NYSE'nin açıklamasında, eski Başkan Jimmy Carter anısına 9 Ocak'ta hisse senedi ve opsiyon piyasalarında işlem yapılmayacağı bildirildi.

Kapanacak olan NYSE grubu piyasalarının New York borsası, NYSE American Equities, NYSE American Options, NYSE Arca Equities, NYSE Arca Options, NYSE Chicago ve NYSE National olduğu belirtilen açıklamada, NYSE'nin üzerinde asılı bulunan ABD bayrağının da yas dönemi boyunca eski Başkan Carter'ın onuruna yarıya indirileceği ifade edildi.

Öte yandan, New York borsasının bugünkü açılışında Jimmy Carter anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Geleneksel olarak eski ABD başkanlarının vefatı dolayısıyla işlemlerin kapatıldığı New York borsasında, en son Aralık 2018'de George Herbert Walker Bush'un ölümü nedeniyle işlem gerçekleştirilmemişti.

Jimmy Carter

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, 1976'da Georgia Valisi iken Demokrat Parti adına girdiği başkanlık yarışını kazanmış, 80'li yaşlarına kadar diplomatik misyonlar üstlenmişti.

1977-1981 yıllarında başkanlık görevini yürüten Carter, ABD'nin Orta Doğu sorunları gibi hassas konular dahil dış politikasında önemli yönlendirmelere imza atmıştı.

Yaşamı boyunca 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü verilen Carter, aynı zamanda Filistin'de iki devletli çözüm için ortaya koyduğu çabalarla biliniyor.

Kaynak: AA

Jimmy Carter, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NYSE, Jimmy Carter İçin Kapalı Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 05:46:19. #1.12#
SON DAKİKA: NYSE, Jimmy Carter İçin Kapalı Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.