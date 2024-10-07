Obezite, Yaşam Süresini Kısaltıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Obezite, Yaşam Süresini Kısaltıyor

Obezite, Yaşam Süresini Kısaltıyor

Obezite, yaşam süresini kısaltan ciddi bir sağlık sorunu. Doç. Dr. Gök, tedavi yöntemlerini anlattı.

07.10.2024 10:18
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Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Gök, obezitenin insanın yaşam süresini kısaltan çok ciddi bir sorun olduğunu ve birçok hastalığı tetiklediğini bildirdi.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gök, çağın en yaygın hastalıklarından birinin obezite olduğunu belirtti.

Gök, sağlıklı ve düzenli beslenmeden uzaklaşıp kalorisi yüksek gıdaların tüketiminin, obezitenin yaygınlaşmasındaki en önemli faktör olduğunu kaydederek, "Obezite, bir diğer adıyla şişmanlık, Dünya Sağlık Örgütü'nün de belirtiği şekilde bir hastanın aşırı kilo alma şeklidir. Bu aşırı kilo alma şekliyle hastaların kendince mücadele etmesi bizim için daha elverişlidir. Fakat hastalar mücadele edemediklerinde bizlere sağlık sorunlarıyla birlikte başvuruyorlar. Biz de bu sorunları tıbbi operasyonlarla ya da işlemlerle çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün obeziteyi bir halk sağlığı sorunu olarak belirlediğini belirten Gök, şu değerlendirmede bulundu:

"Obezite insanın yaşam süresini kısaltan çok ciddi bir sorundur. Bunun beraberinde de birçok hastalığı tetiklemektedir. Sadece yaşam süresini değil kalitesini de düşürüyor. Hastalar bize şikayetlerle geldikleri zaman hastalarımıza iki alternatif sunmaktayız. İlki mide botoks uygulaması ve mide balonu uygulamasıdır. Bir diğer yöntem ise cerrahi yöntemlerdir. İlkinde mide motilitesini yavaşlatarak tokluk hissini uzatıyoruz. Bu şekilde hastalarımızın kilo vermesine yardımcı oluyoruz. Midenin kapasitesini azaltan mide balonu uygulamasında ise endoskopik bir işlemle operasyonumuzugerçekleştiriyoruz. Midenin içerisine girerek midenin hacmini küçültüyoruz. İki uygulama da gayet güvenlidir."

Gök, bütün hastaların kendi yaşam biçimlerinin ve metabolik faktörlerinin birbirinden farklı olduğunu ifade ederek, "Kimimizin metabolizması güçlü, kimimizin daha yavaş olabilir. Genel itibarıyla harcadığımız kalori miktarı, aldığımız besinin önüne geçtiği zaman vücudumuza yağ dokusu olarak birikmez. Ancak yediklerimiz harcadığımız kalorinin önüne geçerse bu kilo alımı anlamına gelmektedir. Bunda yaş faktörü de önemlidir. Özellikle gençlerin yağ yakım hızı ile yaşlıların yağ yakım hızı arasında ciddi fark bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Ali Gök, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Pendik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Obezite, Yaşam Süresini Kısaltıyor - Son Dakika

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