Obilet.com'a ikinci kez "en yüksek müşteri memnuniyeti" ödülü - Son Dakika
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Obilet.com'a ikinci kez "en yüksek müşteri memnuniyeti" ödülü

14.03.2022 15:28
Obilet.com'a ikinci kez "en yüksek müşteri memnuniyeti" ödülü

Obilet.com, Şikayetvar tarafından düzenlenen Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde en üst düzeyde ödül olan Elmas'ı (Diamond) üst üste 2. kez kazandı.

Obilet.com, Şikayetvar tarafından düzenlenen Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde en üst düzeyde ödül olan Elmas'ı (Diamond) üst üste 2. kez kazandı.

Obilet.com açıklamasına göre, online seyahat bileti platformu, 7. ACE Awards'ta (Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülleri) en yüksek Müşteri Deneyim Endeksi puanını elde ederek Bilet Siteleri kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Şikayetvar'da yer alan istatistiklere göre Obilet, sitede yayımlanan şikayet ve taleplerin yüzde 100'üne 24 saat içinde geri dönüş sağladı ve sunduğu çözümlerle bilet siteleri kategorisinde müşterilerden en çok teşekkür alan firma konumuna ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Obilet Müşteri Deneyimi Operasyon Müdürü Oktay Güneş, müşteri deneyim ekiplerinin, Obilet üzerinden otobüs, uçak veya feribot bileti alan her bir müşterinin ihtiyaç, talep ve şikayetlerine anında yanıt vermeyi ve müşteri memnuniyetini sağlamayı birincil amaçları olarak belirlediğini belirtti.

Güneş, şunları kaydetti:

"Müşteri deneyiminin mutlulukla sonuçlanmasının zor olduğu bir sektöre yönelik hizmet sunmamıza rağmen, yüzde 95'in üzerinde müşteri memnuniyeti sağlamak, başlangıçta şikayetçi olduğunu belirten müşterilerimizin çok büyük bir kısmından sonradan teşekkür almak ve bu müşterilerin bir sonraki bilet alımlarını yine Obilet.com'dan gerçekleştirdiklerini görmek bizim için büyük mutluluk kaynağı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da layık görüldüğümüz Şikayetvar Elmas Ödülü, bu başarımızı tescillemesi anlamında tüm ekip arkadaşlarımız açısından çok önemli. Bize güvenen ve sunduğumuz çözümlere karşılık olarak olumlu geribildirimlerini eksik bırakmayan tüm kullanıcılarımıza teşekkür ediyoruz."

Obilet halen Şikayetvar'da lider konumda

Verilen bilgiye göre, Obilet halen Şikayetvar'daki Müşteri Memnuniyeti puanlamasında kendi kategorisinde 5 üzerinden 4,4 puanla lider konumda bulunuyor.

Obilet'in yer aldığı bilet siteleri kategorisindeki ortalama Müşteri Memnuniyeti Endeksi puanı 2,4 düzeyindeyken, Obilet'in bilet satışlarına aracılık ettiği kara yolu ulaşım ve hava yolu ulaşım kategorilerindeki ortalama puanlar ise 1,5 seviyesinde bulunuyor.

Markaların şikayet yönetimindeki başarılarının ödüllendirildiği ACE Awards'ta Şikayetvar, şikayetçi müşterilere yaptığı anketlerin sonuçlarına göre puanlama yapıyor.

Gerçek tüketicilerle yapılan yılda 1,5 milyonun üzerindeki anket sonuçları baz alınarak oluşturulan Müşteri Deneyimi Endeksi'nde temel parametreler olarak pazar payına oranla şikayet payı, müşteri memnuniyet düzeyi ve marka sadakati kullanılıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Obilet.com'a ikinci kez 'en yüksek müşteri memnuniyeti' ödülü - Son Dakika


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