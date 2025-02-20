Obilet'e 5. Kez Elmas Ödül - Son Dakika
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Ekonomi

Obilet'e 5. Kez Elmas Ödül

Obilet, müşteri memnuniyeti ödüllerinde 'Bilet Siteleri' kategorisinde Elmas ödülünü kazandı.

20.02.2025 12:48
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Obilet, üst üste 5. kez "Şikayetvar Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde en üst düzeyde ödül olan Elmas (Diamond) ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyeti ölçüm platformu Şikayetvar.com tarafından düzenlenen "9. A.C.E. Awards - Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde, online seyahat biletleme uygulaması Obilet, "Bilet Siteleri" kategorisinde en yüksek "Müşteri Deneyim Endeksi" puanını elde ederek Elmas ödülün sahibi oldu.

Yaklaşık 1,5 milyon tüketici anketiyle belirlenen ödüllerde, markaların müşteri şikayetlerine yanıt verme süresi, çözüm üretme hızı ve tüketici memnuniyeti gibi kriterler dikkate alındı. Değerlendirme sürecinde müşteri şikayetleri ve geri bildirimleri hem nicel hem de nitel analizlerle incelendi.

Açıklamada, Obilet'in müşteri deneyimine yönelik yaptığı yatırımların bu başarının temelinde yer aldığı belirtilerek, şirketin bilet iptal süreçlerini kolaylaştırdığı, "Koşulsuz İptal Güvencesi" ve "Öncelikli VIP Destek" gibi hizmetler sunduğu aktarıldı.

Obilet'in, 7/24 çağrı merkezi ve canlı destek gibi müşteri iletişim kanallarını IVR ve Chatbot gibi teknolojik çözümlerle entegre ederek kullanıcı sorunlarını önceliklendirip daha verimli çözümler sunduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Obilet'e 5. Kez Elmas Ödül - Son Dakika

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