Obrucak Barajı Sulama Projesi İlerliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Obrucak Barajı Sulama Projesi İlerliyor

Kastamonu'da, 140 bin 579 dekar araziyi sulayacak Obrucak Barajı'nın inşaatı devam ediyor.

19.11.2024 17:49
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Kastamonu'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan ve yaklaşık 140 bin 579 dekar araziyi sulayacak Obrucak Barajı sulama inşaatında çalışmalar devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Obrucak Barajı sulama inşaatı çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Projenin tamamlanmasıyla Kastamonu'da 140 bin 579 dekar tarım arazisinde modern borulu sistemle sulamanın sağlanacağını belirten Balta, "Bölgede yapılacak sulu tarım ile 2024 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 1 milyar 55 milyon 850 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasıyla bölgede ürün çeşitliliği artacak, tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyoekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Projenin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Balta, Kastamonu Obrucak Barajı sulaması işi kapsamında 43 bin 670 metresi ana boru hattı olmak üzere 438 bin 909 metre boru hattı yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, kastamonu, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Obrucak Barajı Sulama Projesi İlerliyor - Son Dakika

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