2023 yılına doğru gidilirken milyonlarca memur ve emekli heyecanla alacakları zammı bekliyor. Her iki grubun maaş artışında enflasyon belirleyici olacak.Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak.
Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı.
Memur ve emekli zammına ilişkin ipuçları da geliyor. Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,78 olarak güncellendi.
Bu oran baz alındığında en düşük memur ve emekli maaşları şöyle olacak:
Son Dakika › Ekonomi › Memur ve emeklinin gözü zam haberinde! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre yeni maaşlar - Son Dakika