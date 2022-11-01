Memur ve emeklinin gözü zam haberinde! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre yeni maaşlar - Son Dakika
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Memur ve emeklinin gözü zam haberinde! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre yeni maaşlar

01.11.2022 20:06

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,78 olarak güncellendi. Buna göre en düşük memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merakla bekleniyor. İşte detaylar...

2023 yılına doğru gidilirken milyonlarca memur ve emekli heyecanla alacakları zammı bekliyor. Her iki grubun maaş artışında enflasyon belirleyici olacak.Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak.

TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALDILAR?

Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 67,78

Memur ve emekli zammına ilişkin ipuçları da geliyor. Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,78 olarak güncellendi.

Bu oran baz alındığında en düşük memur ve emekli maaşları şöyle olacak:

MEMUR MAAŞI

  • Mevcut: 9.109 TL
  • Zamlı: 10.827,67 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

  • Mevcut: 6.077 TL
  • Zamlı: 7.223 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

  • Mevcut: 4.687 TL
  • Zamlı: 5.524 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

  • Mevcut: 2.906 TL
  • Zamlı: 3.425 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

  • Mevcut: 4.197 TL
  • Zamlı: 4.947 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

  • Mevcut: 3.335 TL
  • Zamlı: 3.931 TL
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Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve emeklinin gözü zam haberinde! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre yeni maaşlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur ve emeklinin gözü zam haberinde! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre yeni maaşlar - Son Dakika
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