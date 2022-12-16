Milyonlarca memur ve emekli heyecanla bekliyor! İşte Merkez Bankasına göre maaş zammı... - Son Dakika
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Milyonlarca memur ve emekli heyecanla bekliyor! İşte Merkez Bankasına göre maaş zammı...

16.12.2022 19:50

Yeni yılda milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş artışında enflasyon kritik rol oynayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 'Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 oldu. Bu beklenti gerçekleşirse zam oranı yüzde 18.27 olacak. Böylece en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya yükselecek.

2023 yılına doğru gidilirken milyonlarca memur ve memur emeklisi heyecanla alacakları zammı bekliyor. Her iki grubun maaş artışında enflasyon belirleyici olacak. Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle belli olacak.

TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALDILAR?

Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu.

MERKEZ'E GÖRE ZAM ORANI YÜZDE 18.27

Memur ve emeklinin ocak zammına ilişkin ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankasının 'Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 oldu. Bu orana göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.17 olarak gerçekleşiyor. Böylece memur ve memur emeklisini zammı yüzde 18.27 olacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADR OLACAK?

Yüzde 18.27 artış tahminine göre en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya çıkacak.

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Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca memur ve emekli heyecanla bekliyor! İşte Merkez Bankasına göre maaş zammı... - Son Dakika


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