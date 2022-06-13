Cari açık rakamları açıklandı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı, nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 25 milyar 710 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 222 milyon dolar artarak 2 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 25 milyar 710 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 433 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 132 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 4 milyar 22 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ise bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 482 milyon dolar artarak 2 milyar 699 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, önceki yılın aynı ayına göre 933 milyon dolar artarak 1 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar da önceki yılın aynı ayına göre 328 milyon dolar azalarak 970 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayında 307 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi bu ayda 33 milyon dolar net çıkış kaydetti.FİNANS HESABIDoğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 323 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 606 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 139 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 136 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 606 milyon dolar ve 26 milyon dolar net geri ödeme yapmışken, genel hükümet ise 305 milyon dolar tutarında yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 458 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 958 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 167 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 125 milyon dolar net artış kaydetti.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 280 milyon dolar, 34 milyon dolar ve 248 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 3 milyar 217 milyon dolar net artış gözlendi.