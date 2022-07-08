Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika
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Ödemeler dengesi (2)

08.07.2022 10:20
Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 959 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 4 milyar 325 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 959 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 4 milyar 325 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Mayıs 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 959 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 4 milyar 325 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, mayısta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla, 1 milyar 664 milyon dolar ve 495 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 1 milyar 852 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 280 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 56 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 82 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 138 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 172 milyon dolar, 154 milyon dolar ve 94 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervler mayıs ayında net 5 milyar 939 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak-Mayıs2022 Nisan2022 Mayıs2022 Ocak-Mayıs

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-12.376-2.948-6.468-28.122
1. İhracat84.23823.29119.004102.672
2. İthalat96.02527.74127.757136.976
Mal Dengesi-11.787-4.450-8.753-34.304
3. Hizmet Gelirleri15.6855.4976.45526.096
4. Hizmet Giderleri11.3092.9943.23315.178
Mal ve Hizmet Dengesi-7.411-1.947-5.531-23.386
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler3.1336295723.211
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler8.7721.5971.4857.687
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-13.050-2.915-6.444-27.862
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler674-33-24-260
B.SERMAYE HESABI-18-3-8-14
C.FİNANS HESABI-7.167-3.2972.329-4.410
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.6333102211.756
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3.4366381.1803.734
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-5012783173.289
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-1.581-328-4.008-6.481
11.1. Hisse Senetleri-1.836139-1.664-2.849
11.2. Borç Senetleri255-467-2.344-3.632
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi7.5756283807.248
12.1. Merkez Bankası0000
12.2. Genel Hükümet3-40-5
12.3. Bankalar7.158-1.4401.3643.405
12.4. Diğer Sektörler4142.072-9843.848
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu14.0194.2031.41719.450
13.1. Merkez Bankası1.3201103.872
13.2. Genel Hükümet-34734-154376
13.3. Bankalar5.7811.8401.3677.679
13.4. Diğer Sektörler7.2652.3281947.523
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-5.227346-8.805-23.726
D.NET HATA VE NOKSAN3.6512.8712.86613.338
GENEL DENGE1.576-3.2175.93910.388
E.REZERV VARLIKLAR-1.5763.217-5.939-10.388
14. Resmi Rezervler-1.5763.217-5.939-10.388
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri0000

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Tcmb: Cari Açık Mayısta 6 Milyar 468 Milyon Dolar Oldu Tcmb: Cari Açık Mayısta 6 Milyar 468 Milyon Dolar Oldu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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