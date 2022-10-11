Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 573 milyon dolar ve portföy yatırımlarında da 812 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ağustos 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 573 milyon dolar olurken, aynı dönemde portföy yatırımlarına da 812 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ağustosta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 761 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 6 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bankalar ise yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 28 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ağustosta 1 milyar 750 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 972 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 78 milyon dolar azalış olmak üzere toplam 894 milyon dolar arttı.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 17 milyon dolar ve 2 milyar 441 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, bankalar 260 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ağustosta net 10 milyar 786 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak-Ağustos 2022 Ağustos 2022 Ocak-Ağustos A- CARİ İŞLEMLER HESABI -12.760 -3.112 -39.717 1. İhracat 139.098 21.200 165.695 2. İthalat 158.561 30.900 225.459 Mal Dengesi -19.463 -9.700 -59.764 3. Hizmet Gelirleri 31.631 10.568 52.471 4. Hizmet Giderleri 17.706 3.332 25.281 Mal ve Hizmet Dengesi -5.538 -2.464 -32.574 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4.480 576 4.871 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 12.460 1.261 11.386 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -13.518 -3.149 -39.089 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 758 37 -628 B. SERMAYE HESABI -60 9 -21 C. FİNANS HESABI -26.839 -9.931 -14.292 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.789 314 3.227 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 8.444 887 6.832 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -80 -26 4.395 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 5.100 786 -6.859 11.1. Hisse Senetleri -1.378 761 -2.819 11.2. Borç Senetleri 6.478 25 -4.040 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 10.861 -888 12.672 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet -3 0 -5 12.3. Bankalar 5.828 -1.915 4.425 12.4. Diğer Sektörler 5.036 1.027 8.252 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 27.865 7.658 34.613 13.1. Merkez Bankası 4.787 2.068 6.537 13.2. Genel Hükümet 6.279 17 353 13.3. Bankalar 6.143 1.633 10.672 13.4. Diğer Sektörler 10.656 3.940 17.051 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 14.019 6.828 -25.446 D. NET HATA VE NOKSAN 13.192 3.958 28.307 GENEL DENGE -27.211 -10.786 -2.861 E. REZERV VARLIKLAR 27.211 10.786 2.861 14. Resmi Rezervler 27.211 10.786 2.861 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

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