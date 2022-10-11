Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 573 milyon dolar ve portföy yatırımlarında da 812 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Ağustos 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 573 milyon dolar olurken, aynı dönemde portföy yatırımlarına da 812 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ağustosta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 761 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 6 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bankalar ise yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 28 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ağustosta 1 milyar 750 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 972 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 78 milyon dolar azalış olmak üzere toplam 894 milyon dolar arttı.
Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 17 milyon dolar ve 2 milyar 441 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, bankalar 260 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ağustosta net 10 milyar 786 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2021 Ocak-Ağustos
|2022 Ağustos
|2022 Ocak-Ağustos
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-12.760
|-3.112
|-39.717
|1.
|İhracat
|139.098
|21.200
|165.695
|2.
|İthalat
|158.561
|30.900
|225.459
|Mal Dengesi
|-19.463
|-9.700
|-59.764
|3.
|Hizmet Gelirleri
|31.631
|10.568
|52.471
|4.
|Hizmet Giderleri
|17.706
|3.332
|25.281
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-5.538
|-2.464
|-32.574
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|4.480
|576
|4.871
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|12.460
|1.261
|11.386
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-13.518
|-3.149
|-39.089
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|758
|37
|-628
|B.
|SERMAYE HESABI
|-60
|9
|-21
|C.
|FİNANS HESABI
|-26.839
|-9.931
|-14.292
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|3.789
|314
|3.227
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|8.444
|887
|6.832
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|-80
|-26
|4.395
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|5.100
|786
|-6.859
|11.1.
|Hisse Senetleri
|-1.378
|761
|-2.819
|11.2.
|Borç Senetleri
|6.478
|25
|-4.040
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|10.861
|-888
|12.672
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|-3
|0
|-5
|12.3.
|Bankalar
|5.828
|-1.915
|4.425
|12.4.
|Diğer Sektörler
|5.036
|1.027
|8.252
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|27.865
|7.658
|34.613
|13.1.
|Merkez Bankası
|4.787
|2.068
|6.537
|13.2.
|Genel Hükümet
|6.279
|17
|353
|13.3.
|Bankalar
|6.143
|1.633
|10.672
|13.4.
|Diğer Sektörler
|10.656
|3.940
|17.051
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|14.019
|6.828
|-25.446
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|13.192
|3.958
|28.307
|GENEL DENGE
|-27.211
|-10.786
|-2.861
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|27.211
|10.786
|2.861
|14.
|Resmi Rezervler
|27.211
|10.786
|2.861
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
Son Dakika › Ekonomi › Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika