Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika
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Ödemeler dengesi (2)

11.10.2022 10:22
Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 573 milyon dolar ve portföy yatırımlarında da 812 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 573 milyon dolar ve portföy yatırımlarında da 812 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ağustos 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 573 milyon dolar olurken, aynı dönemde portföy yatırımlarına da 812 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ağustosta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 761 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 6 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bankalar ise yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 28 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ağustosta 1 milyar 750 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 972 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 78 milyon dolar azalış olmak üzere toplam 894 milyon dolar arttı.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 17 milyon dolar ve 2 milyar 441 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, bankalar 260 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ağustosta net 10 milyar 786 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak-Ağustos2022 Ağustos2022 Ocak-Ağustos

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-12.760-3.112-39.717
1.İhracat139.09821.200165.695
2.İthalat158.56130.900225.459

Mal Dengesi-19.463-9.700-59.764
3.Hizmet Gelirleri31.63110.56852.471
4.Hizmet Giderleri17.7063.33225.281

Mal ve Hizmet Dengesi-5.538-2.464-32.574
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler4.4805764.871
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler12.4601.26111.386

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-13.518-3.149-39.089
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler75837-628
B.SERMAYE HESABI-609-21
C.FİNANS HESABI-26.839-9.931-14.292
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi3.7893143.227
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu8.4448876.832
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-80-264.395
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu5.100786-6.859
11.1.Hisse Senetleri-1.378761-2.819
11.2.Borç Senetleri6.47825-4.040
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi10.861-88812.672
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet-30-5
12.3.Bankalar5.828-1.9154.425
12.4.Diğer Sektörler5.0361.0278.252
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu27.8657.65834.613
13.1.Merkez Bankası4.7872.0686.537
13.2.Genel Hükümet6.27917353
13.3.Bankalar6.1431.63310.672
13.4.Diğer Sektörler10.6563.94017.051

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları14.0196.828-25.446
D.NET HATA VE NOKSAN13.1923.95828.307

GENEL DENGE-27.211-10.786-2.861
E.REZERV VARLIKLAR27.21110.7862.861
14.Resmi Rezervler27.21110.7862.861
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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