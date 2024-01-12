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Kasımda doğrudan ve portföy yatırımlarında net giriş gerçekleşti - Son Dakika
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Kasımda doğrudan ve portföy yatırımlarında net giriş gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlar kaynaklı 921 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 5 milyar 367 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Kasımda doğrudan ve portföy yatırımlarında net giriş gerçekleşti
12.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:31
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlar kaynaklı 921 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 5 milyar 367 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Kasım 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 921 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 5 milyar 367 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 753 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 353 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 423 milyon dolar, genel hükümet 2 milyar 500 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 219 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 182 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 429 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 162 milyon dolar olmak üzere toplamda 591 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 51 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve genel hükümet sırasıyla 3 milyar 957 milyon dolar ve 79 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde kasımda 6 milyar 706 milyon dolarlık net artış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Kasım2023 Kasım2023 Ocak-Kasım

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-43.070-2.722-43.605
1.İhracat230.48722.437228.682
2.İthalat312.00926.849310.490

Mal Dengesi-81.522-4.412-81.808
3.Hizmet Gelirleri81.7586.94392.049
4.Hizmet Giderleri34.5023.94143.192

Mal ve Hizmet Dengesi-34.266-1.410-32.951
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler7.4081.0739.784
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler15.6302.39820.764

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-42.488-2.735-43.931
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-58213326
B.SERMAYE HESABI-28-14-197
C.FİNANS HESABI-28.267-11.416-49.843
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi4.3943395.244
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu12.5881.2609.232
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi4.5978813.359
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-9.7596.2489.978
11.1.Hisse Senetleri-3.458753165
11.2.Borç Senetleri-6.3015.4959.813
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi7.356-4341.825
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet11043
12.3.Bankalar-443-3031.444
12.4.Diğer Sektörler7.788-131338
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu41.7854.69441.061
13.1.Merkez Bankası7.3812913.604
13.2.Genel Hükümet36879-176
13.3.Bankalar15.2454.56119.559
13.4.Diğer Sektörler18.791258.074

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-14.8318.6806.041
D.NET HATA VE NOKSAN24.708-1.974-10.046

GENEL DENGE-9.877-6.7064.005
E.REZERV VARLIKLAR9.8776.706-4.005
14.Resmi Rezervler9.8776.706-4.005
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hükümet, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasımda doğrudan ve portföy yatırımlarında net giriş gerçekleşti - Son Dakika


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