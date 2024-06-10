Nisanda Doğrudan ve Portföy Yatırımlarında Net Giriş Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Nisanda Doğrudan ve Portföy Yatırımlarında Net Giriş Gerçekleşti

Nisanda Doğrudan ve Portföy Yatırımlarında Net Giriş Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 856 milyon dolar, portföy yatırımlarında 2 milyar 23 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

10.06.2024 10:27
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 856 milyon dolar, portföy yatırımlarında 2 milyar 23 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisan 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 856 milyon dolar, portföy yatırımlarında 2 milyar 23 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 360 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetlerinde 1 milyar 387 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 758 milyon dolar ve diğer sektörler 500 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 298 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 358 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 246 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 604 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 892 milyon dolar, 52 milyon dolar ve 140 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

    Resmi rezervlerde nisanda 2 milyar 392 milyon dolarlık net azalış oldu.

    Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

    		2023 Ocak-Nisan2024 Nisan2024 Ocak-Nisan

    		A-CARİ İŞLEMLER HESABI-29.671-5.285-16.125

    		1.İhracat79.93118.72081.337

    		2.İthalat116.58026.369103.439

    		Mal Dengesi-36.649-7.649-22.102

    		3.Hizmet Gelirleri25.4117.45927.522

    		4.Hizmet Giderleri14.6214.34917.212

    		Mal ve Hizmet Dengesi-25.859-4.539-11.792

    		5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler3.1969924.270

    		6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler7.0742.3478.939

    		Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-29.737-5.894-16.461

    		7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler66609336

    		B.SERMAYE HESABI-56-101

    		C.FİNANS HESABI-14.118-3.230-5.999

    		8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.8654221.613

    		9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3.8641.2782.754

    		10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi1.7411.0326.799

    		11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu2063.05512.579

    		11.1.Hisse Senetleri-964360646

    		11.2.Borç Senetleri1.1702.69511.933

    		12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.0811.9879.108

    		12.1.Merkez Bankası000

    		12.2.Genel Hükümet241819

    		12.3.Bankalar2.7783.1549.315

    		12.4.Diğer Sektörler-1.721-1.185-226

    		13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu14.7352.3388.186

    		13.1.Merkez Bankası8.621-332-263

    		13.2.Genel Hükümet-26552-42

    		13.3.Bankalar4.8432.6399.605

    		13.4.Diğer Sektörler1.536-21-1.114

    		Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-15.609-2.065-10.125

    		D.NET HATA VE NOKSAN-5.546-327-14.985

    		GENEL DENGE21.1552.39225.110

    		E.REZERV VARLIKLAR-21.155-2.392-25.110

    		14.Resmi Rezervler-21.155-2.392-25.110

    		15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000
    (Bitti)

    Kaynak: AA

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

    Son Dakika Ekonomi Nisanda Doğrudan ve Portföy Yatırımlarında Net Giriş Gerçekleşti - Son Dakika

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