Nisanda Doğrudan ve Portföy Yatırımlarında Net Giriş Gerçekleşti

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 856 milyon dolar, portföy yatırımlarında 2 milyar 23 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisan 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 856 milyon dolar, portföy yatırımlarında 2 milyar 23 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 360 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetlerinde 1 milyar 387 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 758 milyon dolar ve diğer sektörler 500 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 298 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 358 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 246 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 604 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 892 milyon dolar, 52 milyon dolar ve 140 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde nisanda 2 milyar 392 milyon dolarlık net azalış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2023 Ocak-Nisan 2024 Nisan 2024 Ocak-Nisan A- CARİ İŞLEMLER HESABI -29.671 -5.285 -16.125 1. İhracat 79.931 18.720 81.337 2. İthalat 116.580 26.369 103.439 Mal Dengesi -36.649 -7.649 -22.102 3. Hizmet Gelirleri 25.411 7.459 27.522 4. Hizmet Giderleri 14.621 4.349 17.212 Mal ve Hizmet Dengesi -25.859 -4.539 -11.792 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.196 992 4.270 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 7.074 2.347 8.939 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -29.737 -5.894 -16.461 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 66 609 336 B. SERMAYE HESABI -56 -10 1 C. FİNANS HESABI -14.118 -3.230 -5.999 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.865 422 1.613 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.864 1.278 2.754 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.741 1.032 6.799 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 206 3.055 12.579 11.1. Hisse Senetleri -964 360 646 11.2. Borç Senetleri 1.170 2.695 11.933 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.081 1.987 9.108 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 24 18 19 12.3. Bankalar 2.778 3.154 9.315 12.4. Diğer Sektörler -1.721 -1.185 -226 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 14.735 2.338 8.186 13.1. Merkez Bankası 8.621 -332 -263 13.2. Genel Hükümet -265 52 -42 13.3. Bankalar 4.843 2.639 9.605 13.4. Diğer Sektörler 1.536 -21 -1.114 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -15.609 -2.065 -10.125 D. NET HATA VE NOKSAN -5.546 -327 -14.985 GENEL DENGE 21.155 2.392 25.110 E. REZERV VARLIKLAR -21.155 -2.392 -25.110 14. Resmi Rezervler -21.155 -2.392 -25.110 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA