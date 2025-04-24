Ödemiş’te Tarım Fuarı Açıldı

Ödemiş 2. Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı, yaklaşık 140 firmanın katılımıyla açıldı.

Zafer Mahallesindeki Fuar Alanı'ndaki organizasyon sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Turan, fuarın açılışında yaptığı konuşmada Ödemiş'in tarım ve hayvancılık alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, fuarın bölge için önemine değindi.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı İbrahim Surav ise fuarın hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Fuar, 27 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.